Липчанин украл бензокосилку с дачи в Тамбовской области

На Тамбовщине ночью, 29 октября, в селе Тынково неизвестный проник в дачный дом, принадлежащий 46-летнему мужчине. Злоумышленник украл бензокосилку марки «Хутер – 1500» и скрылся с чужим имуществом в неизвестном направлении.

Хозяин дачи обнаружил следы проникновения и обратился в полицию. Участковые провели подворный обход и опросили жителей ближайших домов. В ходе розыска стражи порядка установили подозреваемого в краже. Им оказался 26-летний житель Липецка.

- Задержанного нашли и опросили в отделении полиции села Петровское. Парень дал признательные показания. Как оказалось, молодой человек успел сбыть садовую технику неизвестным лицам, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Ранее злоумышленник уже имел проблемы с законом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».