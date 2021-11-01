Тамбовские полицейские вернули москвичу деньги, забытые на заправке

Мужчина получил все деньги и документы Фото: УМВД России по Тамбовской области

Тамбовские полицейские вернули крупную сумму денег водителю, который потерял их на трассе. Наряд дорожно-патрульной службы отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ранним утром нес службу на 544 километре автодороги Р 22 «Каспий». В какой-то момент на дороге из-за порыва ветра стали появляться денежные купюры номиналом 5 тысяч рублей. Крупные банкноты были не только на дороге, но и на обочине, и в придорожных кустах. Автоинспекторы, и остановившиеся водители стали собирать деньги. Спустя некоторое время недалеко от заправочной станции полицейские обнаружили открытую мужскую барсетку, внутри которой тоже были купюры. Там же нашли документы на имя 27-летнего жителя города Москвы.

О случившемся автоинспекторы сразу сообщили в дежурную часть, вскоре полицейские установили телефон москвича. Через несколько часов владелец денег и документов вернулся на заправку. Мужчина рассказал, что сумку с деньгами он случайно оставил на крыше автомобиля, когда заправлял машину. Потом он про неё просто забыл, сел за руль и уехал. Все деньги и документы водителю вернули.

- Мужчина поблагодарил автоинспекторов и отправился по своему маршруту, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.