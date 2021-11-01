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Происшествия1 ноября 2021 12:24

В Тамбове в аварии получил травмы 4-летний мальчик

На улице Базарной произошло столкновение двух автомобилей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В аварии пострадали два человека

В аварии пострадали два человека

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы маленький ребенок, произошла 30 октября в 10 часов 25 минут на улице Базарной в районе дома №115 города Тамбова. 53-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21213» столкнулся с движущимся навстречу «Hyundai Creta», под управлением 52-летней женщины.

- В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля «ВАЗ-21213», а также 4-летний мальчик, находившийся в иномарке, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавших на месте осмотрел фельдшер бригады скорой медицинской помощи.