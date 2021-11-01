В Тамбове в аварии получил травмы 4-летний мальчик

В аварии пострадали два человека Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы маленький ребенок, произошла 30 октября в 10 часов 25 минут на улице Базарной в районе дома №115 города Тамбова. 53-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21213» столкнулся с движущимся навстречу «Hyundai Creta», под управлением 52-летней женщины.

- В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля «ВАЗ-21213», а также 4-летний мальчик, находившийся в иномарке, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавших на месте осмотрел фельдшер бригады скорой медицинской помощи.