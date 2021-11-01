Тамбовчане могут поддержать нашего участкового на Всероссийском конкурсе

Александр Куличков стал победителем регионального этапа конкурса Фото: УМВД России по Тамбовской области

С 1 ноября стартовало голосование конкурса на звание лучшего участкового страны. От нашего региона в нем участвует победитель регионального этапа конкурса МВД России «Народный участковый» старший лейтенант полиции Александр Куличков из Петровского района. За него на интернет-сайте УМВД России по Тамбовской области отдали свои голоса около восьми тысяч жителей региона. Полицейский пять лет обслуживает свой административный участок – Крутовской сельсовет, где проживает полторы тысячи человек. С начала года участковый раскрыл 10 преступлений, свыше 40 административных правонарушений, рассмотрел 56 жалоб и заявлений граждан. Самое главное в своей работе он считает ежедневное общение с жителями, благодаря чему он всегда в курсе всех проблем и нарушений закона.

Александр Куличков будет представлять УМВД России по Тамбовской области на третьем заключительном этапе конкурса МВД России «Народный участковый». Голосование проходит на интернет-сайте газеты «Комсомольская правда». Поддержать нашего участкового тамбовчане могут по ссылке: https://www.kp.ru/media/856330/

Победитель будет приглашен на встречу с Министром внутренних дел и получит главный приз конкурса – автомобиль.