Тамбовчане могут поучаствовать в конкурсе на лучший эскизный проект памятника Александру Суворову

Тамбовских скульпторов и художников приглашают к участию во Всероссийском конкурсе на лучший эскизный проект памятника генералиссимусу Александру Суворову. Памятник установят в Италии. Имя победителя будет написано на постаменте.

Конкурс проводят Культурологическая Ассоциация «Suvorov Foundation» совместно с Ассоциацией «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса». Главная цель – поддержать молодых дизайнеров, художников и скульпторов России.

Памятник великому полководцу будет установлен в Италии – в центре города Нови-Лигуре, где в 1799 году располагался штаб А.В. Суворова. Установка памятника будет проводиться за счет благотворительных средств и пожертвований.

В конкурсе могут принять участие как физические лица, так и авторские коллективы. Участники смогут представить на суд жюри сразу несколько проектов. Обо всех условиях конкурса и основных требованиях к макету подробнее можно узнать на сайте Ассоциации «Suvorov Foundation» - https://suvorovfoundation.com/cntnt/ru/events-ru/n33.html или Клуба лидеров – https://leaders.club/suvorovfoundation

Выбор лучших проектов будет осуществляться на основании коллегиального решения жюри конкурса. В состав жюри вошли 24 эксперта, в том числе и мэр города Нови-Лигуре, Джан Паоло Кабелла. Председателем жюри была назначена Ольга Сотчихина – директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный мемориальный музей А.В.Суворова».

- Победитель конкурса сможет поехать в Италию на установку памятника, а также пройти обучение на летнем курсе “Design – Made in Italy” в Европейском институте дизайна в городе Флоренция. Главным поощрением станет то, что имя победителя будет написано на постаменте памятника А.В. Суворова, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Конкурс проводится до 17 ноября включительно. Подведение итогов и объявление победителя состоится 24 ноября 2021 года - в день рождения А.В. Суворова.