В Мичуринске отменили театральный фестиваль памяти Владимира Зельдина

С 1 по 7 ноября в Мичуринском драматическом театре должны были провести фестиваль «На родине Владимира Зельдина». Планировалось участие 12 театров из России и Белоруссии. Однако, с 30 октября по 7 ноября установлены нерабочие дни. В соответствии с постановлением области в данный период запрещено проведение массовых мероприятий. Фестиваль, по словам организаторов, будет перенесен на 2022 год.

- О новых сроках проведения фестиваля мы сообщим дополнительно. Купленные билеты можно вернуть в кассу театра. Денежные средства за билеты, купленные онлайн, будут возвращены автоматически. Также билеты будут действительны на спектакли Мичуринского театра весь ноябрь, - отметили в Мичуринском драматическом театре.