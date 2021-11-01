Тамбовчане в нерабочие дни смогут обратиться в службу городской помощи

В течение нерабочей недели служба городской помощи в Тамбове также продолжит прием обращений от горожан. Обратиться за консультацией с 1 по 3 ноября можно с 10.00 до 16.00, а с 4 по 7 ноября - с 10.00 до 14.00.

Напомним, служба городской помощи была создана год назад. Она действует на базе Центра предоставления дополнительных мер социальной помощи и работы с отдельными категориями граждан. С момента основания службы ее сотрудники обработали около 3 тысяч обращений граждан.

- Главной целью созданию службы стало оказание поддержки одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, маломобильным горожанам, семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям и другим людям, нуждающимся в социально-бытовой помощи в условиях пандемии коронавируса, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

Специалисты проконсультируют тамбовчан о местонахождении ближайших аптек, наличии в них и возможности бронирования необходимых лекарств, доставке предметов первой необходимости силами волонтеров гражданам, находящимся на самоизоляции.

Получить помощь можно по телефонам: 71-83-56; 71-37-94; 72-83-58.