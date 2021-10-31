В Тамбовской области за сутки 204 человека заразились коронавирусом

В Тамбовской области выявили 204 новых случая корона вируса за сутки. Среди зараженных 86 мужчин, 103 женщины, 15 детей (мальчики 4,8,11,13,13,15,16 лет, девочки 3,5,7,11,12,16,17,17 лет). Возраст взрослых от 19 до 88 лет. Общее количество инфицированных в регионе выросло до 48369.

45692 пациента выздоровели: 22777 выписали из стационара, 22915 сняли с амбулаторного наблюдения по выздоровлению. На госпитализации – 1096 человек. На домашнем карантине –1486. Сняты с наблюдения на дому – 64247. Выписаны из больниц – 30851.

По состоянию к 31 октября, первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 412331 человек (61,6% от подлежащего иммунизации населения). Полностью вакцинированы (1 и 2 этап) 378024 человека (91,7%).