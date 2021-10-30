Тамбовчанам грозят штрафы за работу в выходную неделю

В региональном оперативном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции разъяснили, что ожидает нарушителей законодательства о нерабочих днях.

Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением за работниками заработной платы установлены по указу президента России. Деятельность большинства организаций и индивидуальных предпринимателей в этот период не может осуществляться. Но есть некоторые исключения. Работают организации с непрерывным производственным циклом, структуры жизнеобеспечения и организации, включенные в утвержденный правительством РФ и органами региональной исполнительной власти перечень.

Нарушение указа президента РФ будет являться административным правонарушением в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 или ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ). Это грозит административным штрафом для граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Кроме этого, виновные лица могут привлекаться к административной ответственности за нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации (ст. 20.6.1 КоАП РФ). За это предусмотрены предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.