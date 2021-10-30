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Общество30 октября 2021 10:43

В Тамбовской области в нерабочую неделю закроют салоны красоты и парикмахерские

До 7 ноября их деятельность приостановлена
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области с 30 октября до 7 ноября не будут работать парикмахерские, салоны красоты, маникюрные кабинеты и других подобные учреждения.

- Такое решение регламентировано принятым постановлением администрации области 807 от 28.10.2021 так же, как и указом президента РФ 316 от 11.05.2020 г. «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.