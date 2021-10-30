В детских садах Тамбова откроют дежурные группы

С 1 по 3 ноября для воспитанников детских садов Тамбова, чьи родители будут работать в выходные дни, откроют дежурные группы. Они будут функционировать в 24 дошкольных образовательных учреждениях города:

В южной части города: № 18 «Ручеёк», № 60 «Заинька», «Подснежник».

В центральной части города: № 1 «Семицветик», № 7 «Золотая рыбка», № 10 «Малютка» , № 28 «Золотой петушок», № 43 «Яблонька», «Золотой ключик», «Золушка», № 68 «Яблонька».

В западной части города: № 33 «Клубничка», № 47 «Лучик», № 48 «Пчёлка», № 66 «Тополёк».

В северной части города: № 52 «Маячок», № 53 «Ёлочка», № 54 «Аленький цветочек», № 62 «Огонёк», «Волшебная страна», «Медвежонок», «Радуга», «Росиночка», «Умка».

- По вопросам работы дошкольных образовательных учреждений города Тамбова, а также о порядке направления детей в дежурные группы родители могут обратиться в управление дошкольного образования по телефонам: 48-21-72, 48-18-91 и в дошкольные образовательные учреждения, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.