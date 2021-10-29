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Общество29 октября 2021 18:16

В Тамбовской области обещают решить проблему с долгостроем на ул. Киквидзе, 77Б

Ситуация начала меняться, после того как дольщики подготовили видеообращение
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове начала решаться проблема долгостроя на улице Киквидзе, 77Б. Месяц назад активные дольщики этого объекта подготовили видеообращение, в котором заявили о непринятии региональной властью мер к защите их прав и потребовали обратить внимание на их ситуацию. После этого ситуация начала меняться.

28 октября, Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о передаче прав и обязательств обанкротившегося застройщика дома по улице Киквидзе, 77Б региональному Фонду по защите прав участников долевого строительства. На практике это означает, что люди могут быть уверены, что дом будет достроен.

- Область в лице регионального органа строительного надзора и регионального Фонда продолжит взаимодействие с федеральным Фондом, итогом которого станет «точка» в разрешении вопроса с проблемным объектом по Киквидзе, 77Б, - сообщает пресс-служба региональной администрации.