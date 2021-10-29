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Происшествия29 октября 2021 17:02

В Тамбовской области при пожаре погибли двое мужчин

На станции Рада загорелся жилой дом
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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При разборе пожара нашли тела двоих мужчин

При разборе пожара нашли тела двоих мужчин

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

29 октября в Тамбовском районе на станции Рада загорелся жилой дом. Сообщение о возгорании поступило в 14 часов 24 минуты. В 13 часов 40 минут первое подразделение прибыло к месту пожара, в это время дом горел отрытым пламенем по всей площади. Спустя 19 минут пожар локализовали на площади 40 квадратных метров, в 14 часов 33 минуты его полностью ликвидировали. На месте работали 2 отделения пожарной части № 5.

- При разборке места пожара обнаружили тела двух мужчин 66 и 67 лет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области.

Следователи Тамбовского МСО СУ СК по региону начали по факту трагедии процессуальную проверку.