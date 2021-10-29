Минздрав Тамбовской области обнародовал график работы поликлиник в период нерабочей недели

Стал известен график работы поликлиник Тамбовской области во время объявленных президентом РФ нерабочих дней. Как сообщает региональное управление здравоохранения, с 1 по 3 ноября, а также 6 ноября они будут работать в обычном режиме. 4 и 5 ноября – выходные дни, в которые медицинская помощь оказывается дежурными бригадами.

Экстренная медицинская помощь, в том числе обслуживание вызовов скорой медицинской помощи и госпитализация на стационарное лечение по экстренным показаниям, будет оказываться круглосуточно в полном объеме.

При этом вакцинация против коронавируса организована ежедневно, несмотря на праздничные и выходные дни.