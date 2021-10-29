В нерабочую неделю в Тамбове сократят количество автобусов

В Тамбове в нерабочую неделю, которая продлится с 30 октября по 7 ноября, собираются изменить режим работы общественного транспорта. Он будет работать по расписанию выходного дня, то есть в меньшем количестве. Напомним, согласно постановлению администрации области, в период недельных выходных в областном центре не будут работать фитнес-центры, кинотеатры и учреждения культуры. Чиновники предполагают, что закрытие этих учреждений приведет к существенному снижению пассажиропотока в городе.

- Учреждения пассажирских перевозок переводятся в режим выходных дней, исходя из того, что в период с 30 октября по 7 ноября большая часть горожан должна находиться дома, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

. В мэрии Тамбов горожанам напоминают, что узнать время работы того или иного маршрута можно на официальном сайте муниципального учреждения «Пассажирские перевозки»: Transport68.ru , или по круглосуточному номеру телефона: 53-04-78.