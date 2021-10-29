В Тамбовской области будут судить водителя, который сбил двух девочек

В аварии погибла девочка и пострадала ее подруга Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Кирсановском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, которого обвиняют в совершении преступления по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения).

По версии следствия, вечером 9 сентября этого года мужчина, управляя легковым автомобилем ВАЗ-2114 в состоянии алкогольного опьянения, около дома № 36 по улице Зеленой поселка Садовый Кирсановского района, превысив разрешенную скорость в населенном пункте, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, а затем на обочину, где совершил наезд на двух школьниц. От полученных в результате аварии травм 11-летняя девочка скончалась на месте происшествия. В результате ДТП тяжкие телесные повреждения получил и 51-летний отец обвиняемого, который находился с ним в автомобиле. 13-летнюю подругу погибшей девочки сразу госпитализировали в детскую областную больницу, где врачи диагностировали у нее ушибы.

- По ходатайству следствия фигуранту на период следствия судом избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.