На перекрестке Тамбова столкнулись две машины

В больнице оказался пассажир иномарки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал мужчина, произошла 28 октября в 16 часов 20 минут на регулируемом перекрёстке улиц Гастелло и 40 лет Октября города Тамбова. 24-летний мужчина, управляя автомобилем «Lada Priora», столкнулся с «Citroen Berlingo», за рулем которого был 31-летний водитель.

- В результате ДТП пострадал 29-летний пассажир автомобиля «Citroen Berlingo», на автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в городскую больницу им. Архиепископа Луки г. Тамбова, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.