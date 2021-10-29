Социальный МФЦ в Тамбове будет работать в особом режиме с 30 октября по 3 ноября

Центр социальной поддержки граждан в Тамбове с 30 октября по 3 ноября будет осуществлять прием только по предварительной записи. С 4 по 7 ноября в учреждении выходные. Записаться на прием можно по телефону 8(4752)78-60-62 или через портал Госуслуг.

- Специалисты напоминают, что при посещении центра необходимо соблюдать необходимые меры безопасности: учитывать социальную дистанцию, надевать маски и перчатки, пользоваться антисептиками, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Отметим, что документы на предоставление мер соцподдержки тамбовчане также могут подать на сайте Госуслуг или переслать по почте по адресу: г.Тамбов улица Максима Горького, д.18. Консультации по различным вопросам принимаются по телефону 8 (4752)78-60-60.