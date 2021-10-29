ЕР единогласно поддержала проект бюджета на 2022-2024 годы в первом чтении

.

В документе предусмотрено финансирование инициатив народной программы партии, национальных целей развития, поручений президента, которые он дал в своем послании и на съезде ЕР.

Проектом бюджета предусмотрены два триллиона рублей адресной поддержки более пяти миллионов семей с детьми от трех до семи лет, одиноких родителей детей от восьми до 17 лет, беременным женщинам в сложной жизненной ситуации. На выплаты маткапитала заложено 1,6 триллиона рублей.

Во втором чтении будет решаться вопрос индексации бюджета, которым ЕР занималась совместно с правительством по поручению главы государства. Более 260 миллиардов пойдут на улучшение жилищных условий семей с детьми. Также будет реализовано поручение президента по повышению денежного довольствия военных и правоохранителей.

Расходы на здравоохранение вырастут. Свыше 270 миллиардов рублей пойдет на реализацию программы «Первичное звено для каждого», в рамках которой в стране будет построено и отремонтировано восемь тысяч поликлиник и больниц. Финансирование также получат программы медицинской реабилитации и «санитарный щит».

Также ЕР добилась финансирования капитального ремонта школ. Помимо этого, в бюджете предусмотрено 500 миллиардов рублей на строительство новых школ в регионах.

В ходе подготовки проекта бюджета ЕР и кабмин предусмотрели средства на строительство в малых городах и селах современной социальной инфраструктуры для отдыха и спорта, решение проблемы ветхого жилья и ремонт дорог. Заложены деньги и на поддержку строительства частных домов.

На ликвидацию около 200 мусорных полигонов выделено более 340 миллиардов рублей, на лесоохрану – более 14 миллиардов рублей в год.

.

Также партия предусмотрела средства на поддержку занятости, самозанятых и субъектов малого и среднего предпринимательства. Речь идет в том числе и о финансировании льготных кредитов бизнесу. Отдельно выделены средства на развитие туризма – более 170 миллиардов рублей.

Как сообщает сайт «Единой России», партия работала над проектом трехлетнего бюджета РФ вместе с правительством в рамках нулевых чтений и формирования народной программы партии.

«Бюджет Тамбовской области в последние несколько лет имеет социальную направленность. Например, в уходящем году свыше 60% средств направлено на выполнение социальных обязательств. Сейчас формируется новый бюджет, он тоже будет предполагать колоссальный объем расходов по улучшению благосостояния жителей области. Фракция партии «Единая Россия» в Тамбовской областной Думе своевременно поддержит принимаемый на федеральном уровне пакет законопроектов по блокам народной программы партии: «Крепкая семья», «Здоровье человека», «Забота о каждом нуждающемся» и т.д.

Небольшой пример. Сейчас в Тамбовской области, как и по всей России, началась реализация проекта «Социальное казначейство». Главное преимущество заключается в проактивном (беззаявительном) информировании жителей о доступных мерах государственной поддержки и упрощенном порядке получения выплат. Формирование этой системы потребует слаженной работы депутатского корпуса и органов исполнительной власти и напрямую относится к блоку народной программы «Государство для человека», - рассказала Ирина Тен, руководитель фракции «Единой России» в Тамбовской областной Думе.