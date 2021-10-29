В Тамбовской области задержали закладчика с 12 свертками «соли»

Сотрудники наркоконтроля МОМВД России «Кирсановский» задержали молодого человека, при котором обнаружили 12 свертков с наркотическим средством «соль». Каждый из свертков содержал по 0,5 граммов вещества, которые подозреваемый предполагал сбыть на территории города Кирсанова. Кроме того, сотрудники ОНК обнаружили 5 тайников-закладок, размещенных этим же молодым человеком на территории города. В каждой было по 0,5 граммов наркотика.

- Все наркотические средства изъяты и отправлены на экспертизу, по результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.