Тамбовская молодежь и пенсионеры смогут улететь в Москву по льготному тарифу

С ноября возобновляются регулярные авиарейсы из Тамбова в Москву. При этом для двух категорий граждан, женщин от 55 лет, мужчин от 60 лет и молодежи в возрасте от 12 до 23 лет, при оформлении билетов будет действовать специальный льготный тариф.

- Билеты можно приобрести по специальной акции «Тариф для пенсионеров и молодежи». Стоимость билета по составит 1100 рублей. Билеты по этому специальному тарифу можно приобрести, совершив звонок в контакт-центр авиакомпании по телефону 88095054669, или обратившись в кассы по продаже авиабилетов в Тамбове, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Первые полеты до столицы пройдут 1, 3 и 8 ноября. Далее по расписанию рейсы запланированы два раза в неделю.