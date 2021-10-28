В отношении двух тамбовчан возбудили уголовное дело за незаконнный игорный бизнес

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей 26 и 36 лет. Они подозреваются в совершении преступления по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

По версии следствия, мужчины, зная, что территория региона не входит ни в одну игорную зону, организовали и проводили в помещениях по улице Октябрьской, Красной, Мичуринской города Тамбова, а также в поселке Строитель Тамбовского района, азартные игры с использованием игрового оборудования.

- Преступная деятельность фигурантов выявлена и пресечена оперативными сотрудниками регионального УМВД России, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы.