На Тамбовщине стал известен график работы МФЦ в период с 30 октября по 7 ноября

Тамбовчане смогут обратиться в МФЦ региона в первые числа ноября. В субботу, 30 октября, а также с 1 по 3 ноября включительно учреждения будут работать по обычному графику.

- В многофункциональных центрах региона просят тамбовчан планировать свой визит заранее, в том числе используя возможности предварительной записи. При посещении МФЦ следует соблюдать все необходимые меры безопасности: надевать маски и перчатки, учитывать социальную дистанцию, - сообщают в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Режим работы МФЦ:

30 октября — с 8.00 до 13.00;

1 ноября — с 8.00 до 18.00;

2 ноября — с 8.00 до 18.00;

3 ноября — с 8.00 до 19.00.

4, 5, 6, 7 ноября – выходные дни.

С 8 ноября многофункциональные центры региона возобновят свою работу в обычном режиме.