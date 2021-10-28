На Тамбовщине стал известен график работы МФЦ в период с 30 октября по 7 ноября

Тамбовчане смогут обратиться в МФЦ региона в первые числа ноября. В субботу, 30 октября, а также с 1 по 3 ноября включительно учреждения будут работать по обычному графику.
- В многофункциональных центрах региона просят тамбовчан планировать свой визит заранее, в том числе используя возможности предварительной записи. При посещении МФЦ следует соблюдать все необходимые меры безопасности: надевать маски и перчатки, учитывать социальную дистанцию, - сообщают в пресс-службе администрации Тамбовской области.
Режим работы МФЦ:
30 октября — с 8.00 до 13.00;
1 ноября — с 8.00 до 18.00;
2 ноября — с 8.00 до 18.00;
3 ноября — с 8.00 до 19.00.
4, 5, 6, 7 ноября – выходные дни.
С 8 ноября многофункциональные центры региона возобновят свою работу в обычном режиме.