Тамбовчанин взял с пенсионерок деньги за ремонтные работы, а сам исчез

В МОМВД России «Мичуринский» поступило несколько заявлений о мошенничестве. Как пояснили пострадавшие, летом прошлого года по рекомендациям знакомых, они обратились к мужчине. Он предлагал свои услуги по ремонту. Пенсионерка из Мичуринского района обратилась к нему с просьбой в содействии при постройке дома. Аферисту в качестве предоплаты она отдала 120 тысяч рублей. У другой женщины за отделку балкона он взял 50 000 рублей.

Мужчина закупил материалы на небольшую сумму и даже приступил к выполнению обещанных работ, а затем пропал вместе с деньгами. Женщины обратились за помощью в полицию. Личность мошенника вскоре установили. Им оказался 32-летний житель Котовска, который не раз попадал в поле зрения полиции и был судим за кражу.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество»., - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Сотрудники полиции проводят проверки на причастность подозреваемого к аналогичным фактам обмана.