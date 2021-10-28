В Тамбовской области проверили качество «молочки»

Санитарные врачи рассказали о результатах проверок молочной продукции, которую продают в магазинах нашего региона. За 9 месяцев этого года с реализации сняли снято 43 партии молочной продукции объемом 1358 кг, не отвечающей требованиям по результатам лабораторного контроля, из-за отсутствия полной и достоверной информации или документов, подтверждающих качество и безопасность реализуемой продукции, а также по причине истекшего срока годности молочной продукции.

Всего специалисты исследовали 511 проб молочной продукции. По микробиологическим показателям доля проб, не соответствующих нормативным требованиям, составила 4,3%.16% проб не соответствовали качеству, 11% из них имели признаки фальсификата. Поддельную продукцию нашли среди молока, творога, сметаны и сливочного масла. Из оборота ее изъяли.

- По фактам выявленных нарушений к ответственным должностным лицам применялись меры административного воздействия, - сообщает управление Роспотребнадзора по тамбовской области. - В адрес руководителей предприятий направлялись предписания с конкретными предложениями об устранении выявленных нарушений в установленные сроки.