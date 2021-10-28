Тамбовчан приглашают на конкурс «Осенняя карусель – 2021»

Заповедник «Воронинский» приглашает жителей Тамбовской области принять участие в творческом конкурсе «Осенняя карусель - 2021».

- Работы принимаются с 25 октября по 1 ноября, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Выразить свою любовь к природе Тамбовщины жители региона могут в нескольких номинациях.

Так, в номинации «Листопад» могут принять участие дети в возрасти 5-ти и более лет. На конкурс принимаются рисунки, исполненные в любой технике (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и другое), раскрывающие тему.

Номинация «В лес по грибы» возраст участников не ограничивает и принимает поделки из различных материалов и в любой технике декоративно-прикладного искусства (глина, полимерная глина, соленое тесто и другое), изображающие грибы или композиции с грибами.

Творческие жители области от 12 лет могут принять участие в номинации «Осенний лес», где нужно написать сочинение в прозе или поэзии, отражающее тематику номинации.

Итоги конкурса будут подведены до 11 ноября 2021 года. Победители получат дипломы и памятные подарки.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте заповедника по ссылке