Продавец из Тамбовского района дважды продала алкоголь несовершеннолетним

27 октября в одном из продуктовых магазинов в поселке Строитель Тамбовского района участковый уполномоченный полиции выявил факт продажи алкоголя подростку. Выяснилось, что 38-летняя продавщица уже второй раз попадается на таком нарушении.

- По закону, за неоднократную продажу алкоголя несовершеннолетним предусмотрена уголовная ответственность, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Согласно ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции», продавцу грозит штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы до одного года и запрет занимать определенную должность в течение трех лет.