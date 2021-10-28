В Тамбове волонтеры отряда «Лиза Алерт» проведут обучение для новичков

Тамбовский поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» ждет новых волонтеров. Добровольцы приглашают 31 октября в 11 часов новичков на обучение. Им расскажут, как правильно собираться в лес на поиск, как пользоваться компасом, рацией, что такое навигатор, какие методики поиска есть в отряде.

- Волонтеры отмечают, что на такую тренировку следует одеться теплее и взять с собой перекус, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Координаты штаба: 52.72171° 041.55964° (по Рассказовскому шоссе, поворот на тубдиспансер, далее прямо до источника). Регистрация на тренировку доступна по ссылке.