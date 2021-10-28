Более 10 тамбовских улиц останутся без света

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», 29 октября в областном центре в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

- с 9:00 до 11:30:

по ул. Сенько, д. 18-24;

- с 9:30 до 16:30:

по ул. Астраханской, д. 15-31;

по ул. Пролетарской, д. 1-23;

по ул. Ржавской, 17-35;

с 9:00 до 16:00:

по пр. Некрасовскому, д. 1-10;

по пр. Серпуховскому, д. 1-9;

по пр. Смоленскому, д. 1-5;

по пр. Панфилова, д. 1-12;

по пр. Товарищескому, д. 1-12.

- с 14:00 до 16:30:

по ул. Студенецкая Набережная, д. 33/172;

по ул. К.Маркса, д. 176/46;

по ул. Московской, д. 73-75.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит горожанам свои извинения за доставленные неудобства.