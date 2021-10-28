Более 10 тамбовских улиц останутся без света

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», 29 октября в областном центре в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
- с 9:00 до 11:30:
по ул. Сенько, д. 18-24;
- с 9:30 до 16:30:
по ул. Астраханской, д. 15-31;
по ул. Пролетарской, д. 1-23;
по ул. Ржавской, 17-35;
с 9:00 до 16:00:
по пр. Некрасовскому, д. 1-10;
по пр. Серпуховскому, д. 1-9;
по пр. Смоленскому, д. 1-5;
по пр. Панфилова, д. 1-12;
по пр. Товарищескому, д. 1-12.
- с 14:00 до 16:30:
по ул. Студенецкая Набережная, д. 33/172;
по ул. К.Маркса, д. 176/46;
по ул. Московской, д. 73-75.
Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит горожанам свои извинения за доставленные неудобства.