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Происшествия28 октября 2021 10:20

У тамбовчанина украли велосипед стоимостью 72 тысячи рублей

Владелец оставил его в подъезде
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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26 октября в ОМВД России по г. Мичуринску обратился 28-летний житель микрорайона Кочетовка с заявлением о том, что из подъезда его дома неизвестный похитил велосипед «Mongoose bootr» стоимостью 72000 рублей. Вскоре сотрудники полиции выяснили, что к краже причастен 40-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. Кражу он совершил, воспользовавшись незапертой входной дверью в подъезд, а также тем, что велосипед был не пристегнут противоугонным тросом.

- Похищенный велосипед изъят. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.