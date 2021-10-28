У тамбовчанина украли велосипед стоимостью 72 тысячи рублей

26 октября в ОМВД России по г. Мичуринску обратился 28-летний житель микрорайона Кочетовка с заявлением о том, что из подъезда его дома неизвестный похитил велосипед «Mongoose bootr» стоимостью 72000 рублей. Вскоре сотрудники полиции выяснили, что к краже причастен 40-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. Кражу он совершил, воспользовавшись незапертой входной дверью в подъезд, а также тем, что велосипед был не пристегнут противоугонным тросом.

- Похищенный велосипед изъят. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.