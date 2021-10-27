«Единая Россия» привлечет активистов для помощи медикам в регионах

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По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, добровольцы будут подвозить врачей домой к пациентам, распределять больных в медучреждениях, заполнять документы и отвечать на звонки в кол-центрах,.

Турчак отметил важность того, чтобы медики получали горячее питание, были обеспечены оборудованием и средствами индивидуальной защиты. Кроме того, добавил он, нужно помогать лекарствами и продовольствием тем, кто ушел на самоизоляцию.

По его словам, штабы партии будут отрабатывать и индивидуальные запросы людей в каждом регионе.

Глава партийной комиссии по здравоохранению, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко поблагодарил активистов за стремление помочь в тяжелой ситуации. По его словам, работа добровольцев поможет снизить нагрузки на медиков и увеличить разъяснительную работу по вакцинации.

Свое желание оказать помощь врачам и населению изъявили «Волонтеры Победы», «Молодежка ОНФ» и другие волонтерские объединения. Их работа будет организована отделениями ЕР в регионах. Как сообщил депутат ГД от партии, председатель Совета Ассоциаций волонтерских центров Артем Метелев, волонтерам нужно предоставить автомобили, средства индивидуальной защиты и помещения, в том числе для организации горячей линии.

Напомним, первый волонтерский центр ЕР заработал в марте прошлого года в Калуге. Чуть позже штабы привлекли более 100 тысяч волонтеров, которые оказали помощь миллионам людей на самоизоляции и медикам.

Кроме того, в начале пандемии волонтерские центры ЕР передали больницам 200 легковых автомобилей для доставки врачей к пациентам, реанимобили, защитные костюмы и СИЗы для граждан. Также партия вместе с Агентством стратегических инициатив и Минпросвещения в ходе благотворительной акции «Помоги учиться дома» собрала и передала более 500 тысяч компьютеров и планшетов для организации удаленного обучения школьников из нуждающихся семей, сообщает сайт «Единой России».

«Волонтерский центр «Единой России» в Тамбовской области вновь востребован этой осенью. Это связано с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией. По-прежнему жители нашей области могут позвонить волонтерам с просьбой доставить необходимые лекарства. Для этого работает наша горячая линия: 8-900-514-91-35.

И, конечно, мы продолжаем помогать врачам. В Тамбове, например, работают наши автоволонтеры — депутаты, партийный активисты. Они развозят врачей по вызовам. Также сейчас Волонтерский центр решает вопрос с направлением добровольцев в лечебные учреждения для помощи медикам в регистратурах и кол-центрах», - сказал Антон Филатов, руководитель регионального исполкома партии, руководитель волонтерского центра «Единой России» в Тамбовской области.