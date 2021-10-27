У тамбовчанина арестовали бытовую технику и иномарку за долги по налогам и кредиту

В Тамбовской области 31-летний житель села Медное Сампурского района задолжал по налогам и кредиту 368 тысяч рублей. По месту жительства должника выехал судебный пристав- исполнитель и наложил арест на принадлежащую ему бытовую технику.

Однако суммы, вырученной в результате продажи имущества, оказалось недостаточно для погашения задолженности. Тогда пристав направил запрос в регистрирующие органы, после чего установил, что у должника есть автомобиль Geely Emgrand.

- С целью исполнения требований исполнительного документа на автомобиль наложен арест и произведена его оценка. Имущество должника будет принудительно реализовано в счет погашения имеющейся задолженности, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.