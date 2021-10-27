В этом году на Тамбовщине откроют пять современных 3D кинотеатров

В этом году в Тамбовской области появятся пять современных 3D кинотеатров. Их откроют в Гавриловском, Мичуринском, Петровском, Ржаксинском и Сампурском районах. Оснащение оборудованием кинозалов в малых населенных пунктах пройдет в рамках региональной составляющей «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

- По итогам конкурсного отбора Фонда кино они получили по 5 млн рублей на оснащение. Завершить все работы планируется в этом году и уже в ближайшее время зрители смогут смотреть новинки кино в современном качестве и комфортных условиях в своих населенных пунктах, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбвоской области.

Первым откроется кинотеатр в Сампурском районе. Он разместится в Центре досуговой деятельности в поселке Сатинка. На сегодняшний день там установлено и смонтировано необходимо оборудование. Это большой экран, современный акустический комплекс, лазерный кионопроектор, почти два десятка динамиков в зрительном зале, рассчитанном на 240 зрителей. В настоящее время согласовываются документы по прокату фильмов, для дальнейшего заключения договоров.

Другой кинотеатр на 250 зрителей оснащают в селе Новоникольское Мичуринского района на базе Заворонежского ДК. Помещение под 3D кинотеатр в Ржаксе ремонтируют в здании районного Центра досуговой деятельности. Современный кинозал в селе Гавриловка 2-ая откроется в новом культурно-досуговом центр6, а в селе Петровское – в местном досуговом центре.

Во всех кинотеатрах подходят к концу организационные работы. Планируется, что уже на новогодних каникулах жители малых населенных пунктов смогут посмотреть фильмы в 3D формате.