В Тамбове до весны закрывают дачные маршруты

Как сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на МБУ «Пассажирские перевозки», с 1 ноября на осенне-зимний период закрываются сезонные перевозки по дачным маршрутам:

№28 «Рылеева – Магистральная – Дом ветеранов»,

№108 «Магистральная – Чистые пруды».

Автобусы возобновят свою работу весной.

Кроме того, с 1 ноября в связи с закрытием до весны сезонного маршрута №28 скорректировано расписание движения по маршруту №10 «Центральный рынок– Дом ветеранов».

Время отправления ежедневно:

от ост. «Ц. рынок» - 6:34/ 7:27/ 8:25/ 10:30/ 11:30/ 12:30/ 13:30/ 14:45/ 16:15/ 17:15/ 18:15/ 19:15

от ост. «Дом ветеранов» - 7:00/ 7:55/ 8:55/ 11:00/ 12:00/ 13:00/ 14:00/ 15:15/ 16:45/ 17:45/ 18:45/ 19:45