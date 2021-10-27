Тамбовчанка пырнула ножом бывшего сожителя

На Тамбовщине в дежурную часть отделения полиции поступило сообщение о ранении жителя села Пахотный Угол после бытового конфликта. Сотрудники следственно-оперативной группы выехали на место происшествия.

Как выяснилось, накануне ночью после пьяного застолья 32-летняя местная жительница поссорилась с бывшим сожителем, с которым вместе выпивала у себя дома. Во время конфликта злоумышленница ударила 33-летнего мужчину ножом в грудь. Пострадавшего с сильным кровотечением доставили в лечебное учреждение в городе Тамбове. Женщина была задержана полицейскими. При опросе она дала признательные показания.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Будет проведена судебно-медицинская экспертиза ущерба здоровью пострадавшего. Виновной грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.