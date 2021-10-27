На Тамбовщине отчима задержали по подозрению в убийстве пасынка

На Тамбовщине, 26 октября 2021 года, в доме по улице Первомайской села Новобогоявленское Первомайского района нашли тело 42-летнего мужчины с колото-резаным ранением грудной клетки.

По данному факту Мичуринским МСО СУ СК России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». По подозрению в совершении преступления задержан 66-летний отчим погибшего.

По версии следствия, во время очередного конфликта между находящимися в состоянии алкогольного опьянения мужчинами произошла драка, после которой отчим схватил со стола кухонный нож и ударил пасынка в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

- В настоящее время следователи продолжают проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.