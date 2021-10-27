Тамбовчанин за рулем иномарки задел на трассе фуру

Госпитализация водителю легковушки не потребовалась Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы водитель иномарки, произошла 26 октября в 9 часов утра на 565 километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей по территории Жердевского района. 74-летний водитель автомобиля «САНГ ЁНГ» боковой частью машины задел двигавшийся навстречу большегруз «Фрейтлайнер ST120064ST» в составе полуприцепа «SCHMITZ S01», под управлением 52-летнего мужчины.

- Водителю автомобиля «САНГ ЁНГ» медицинскую помощь оказали на месте происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.