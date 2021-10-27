Житель Тамбовщины украл из незапертой иномарки 43 тысячи рублей

В Тамбовской области полицейские раскрыли кражу денег. Инцидент произошел 23 октября этого года в г. Рассказово на улице Воронежской. Неизвестный проник в салон незапертой иномарки «Пежо» и похитил с сидения кошелек, в котором находились 43 тысячи рублей. Также он прихватил с собой водительское удостоверение. Машина принадлежала 47-летней автовладелице.

В ходе розыска сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в краже 53-летнего жителя села Никольское. При опросе в отделе полиции задержанный сознался в преступлении. Он вернул кошелек, однако его содержимое успел потратить на развлечения, алкоголь и еду.

- Ранее мужчина уже имел проблемы с законом. Следователями МОМВД Рассказовский возбуждено уголовное дело по п. В ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража, с причинением значительного ущерба гражданину», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.