Тамбов готовится к зиме

В областном центре готовятся к заморозкам и первым снегопадам. Как сообщил директор муниципального предприятия «Спецдорсервис» Сергей Белов, на сегодняшний день имеющаяся в арсенале спецтехника переоборудована и готова к зиме, завезено 17 тысяч тонн ингредиентов для приготовления пескосоляной смеси. Еще часть будет заготовлена в ближайшее время. Автопарк предприятия нуждается в дополнительных единицах. Вопрос о её приобретении в администрации Тамбова сейчас прорабатывается. Руководитель города Максим Косенков отметил, что при старте снегоуборочных работ важно не навредить высаженным в городе деревьям и обновленному тротуарному покрытию.

- Уничтожить то, что там сделано, я уже не говорю даже про деревья, а в том числе и про затраты, которые мы понесли на обордюривание деревьев – это всё дорогое удовольствие. И это непростительно, если это будет уничтожено. Это то, что касается текущих затрат бюджета города при мне. Поэтому прошу на это обратить внимание, - сказал врио главы Тамбова Максим Косенков.

Чтобы молодые деревья были защищены от реагента, специалисты Дирекции благоустройства и озеленения подбирают укрывной материал. За безопасность растений во время механизированной уборки будут отвечать смотрители Дирекции.