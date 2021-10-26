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Общество26 октября 2021 18:01

В Тамбовской области разыскивают 80-летнего пенсионера из Пичаевского района

Пожилой мужчина ушел в лес за грибами и пропал без вести
Ксения АЛЕШИНА
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Докудовский Василий Яковлевич

Докудовский Василий Яковлевич

Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбовской области следователи устанавливают обстоятельства исчезновения и местонахождение 80-летнего Докудовского Василия Яковлевича. Утром, 19 сентября 2021 года, пенсионер вышел из дома в с. Каменный Умет Пичаевского района в лес, и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 165-175 см, среднего телосложения, нос прямой, на переносице шрам, глаза серые, волосы седые.

На момент исчезновения был одет: в серую рубашку, брюки спортивные темного цвета, телогрейку, резиновые сапоги черного цвета. При себе имел плетеную корзинку для грибов.

- Всех, кто обладает информацией о месте возможного нахождения Докудовского В.Я. или обстоятельствах его исчезновения, просьба обратиться по телефону 8-915-670-86-14 (дежурный по следственному управлению), - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.