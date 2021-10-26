В Тамбове преображают Парк Победы

В Тамбове продолжаются работы по преображению Парка Победы. Напомним, в этом году по инициативе врип главы города Максима Косенкова, которая была поддержана горожанами в ходе опроса программы «Народная инициатива», здесь производится благоустройство территории.

- В настоящее время в парке ведется активная укладка тротуарной плитки. Бордюрные камни везде установлены, - сказала заместитель директора муниципального учреждения «Дирекции благоустройства и озеленения» Елена Бастрыкина. - Объем работ порядка 11 тысяч квадратных метров. Уже выполнена большая часть.

В дальнейшем рабочие приступят к монтажу наружного освещения – светодиодного, отвечающее всем современным технологиям и требованиям. Всего планируется установить 68 торшеров.