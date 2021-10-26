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Общество26 октября 2021 16:41

Тамбовский предприниматель оплатил долги только после ареста автомобиля

Сумма задолженности составила 85 тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
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На Тамбовщине индивидуальный предприниматель из рабочего поселка Новопокровка Мордовского района задолжал по налогам и штрафам ГИБДД 85 тысяч рублей. В ходе исполнительных действий судебный пристав направил запрос в регистрирующие органы и на основе полученного ответа установил, что 37-летнему бизнесмену на праве собственности принадлежит автомобиль марки LADA (ВАЗ) 21099.

- В качестве принудительной меры обеспечения требований исполнительного документа судебный пристав наложил арест на собственность должника, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

Испугавшись остаться без «колес», мужчина погасил долг в полном объеме, в том числе оплатил исполнительский сбор за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа.