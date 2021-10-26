Тамбовчан обманывают лжегазовики

Жителей Тамбова обманывают мнимые сотрудники газовой службы. Последний визит аферисты нанесли 83-летней пенсионерке. Пришедшие к ней мужчины сказали, что им необходимо проверить газовые счетчики. В доме у пенсионерки мошенники разделились, один отвлекал хозяйку, а второй искал ценные вещи и деньги.

- По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие и розыск подозреваемых, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

По данным полицейских, за последнее время это уже третий подобный факт. Тамбовчанам напоминают о необходимости соблюдать простые правила безопасности: не впускать в дом посторонних, проверять документы у людей которые представляются сотрудниками социальных или экстренных служб и перезванивать в эти учреждения, чтобы уточнить информацию.