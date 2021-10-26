Почта в Тамбовской области изменит график работы

Почтовые отделения Тамбовской области на следующей неделе изменят график своей работы. По данным пресс-службы АО «Почта России», с 30 октября по 7 ноября отделения Почты России будут работать как обычно, за исключением 3, 4 и 5 ноября.

4 ноября станет выходным днем для всех почтовых отделений в Тамбовской области. 3 ноября все почтовые отделения закроются на час раньше. 5 ноября офисы будут принимать клиентов по графику субботы. С 30 октября по 2 ноября, а также 6 и 7 ноября отделения будут работать в обычном режиме.

В некоторых сельских почтовых отделениях может быть установлен другой режим работы. Почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учетом особенностей конкретных районов.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.