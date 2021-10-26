Тамбовчан будут судить за скрытую съемку интима

В СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего и 36-летнего местных жителей, обвиняемых в совершении преступлений по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Один из них еще обвиняется в вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК РФ).

По версии следствия, 36-летний мужчина в социальной сети познакомился с женщиной, с которой позже стал встречаться в заранее оговоренном месте. Знакомый фигуранта по его просьбе иногда делал скрытую видеозапись происходящего на этих свиданиях. После прекращения отношений обвиняемый отправил женщине на телефон с неизвестного ей номера сообщение с требованием передать ему 550 тысяч рублей. В случае невыполнения этого требования, он угрожал выложить в сеть видеозаписи интимного характера с ее участием. При получении денег фигуранта задержали сотрудниками правоохранительных органов. В ходе допроса он пояснил, что крупная сумма ему понадобились для погашения кредита. На период следствия мужчину заключили под стражу.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.