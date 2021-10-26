На Тамбовщине заканчивается ремонт дорог

В Тамбовской области подходит к завершению сезон ремонта, реконструкции и строительства автодорог. Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе в 2021 году ремонт проходит на 35 участках автомобильных дорог местного и регионального значений. Кроме того, день дорожники уже приступили к объектам 2022 года.

В цели нацпроекта входит не только выполнение ремонтно-строительных дорожных работ, но и повышение безопасности дорожного движения. Дя этого обустроят три новых светофора, установят дублирующие дорожные знаки, перильные ограждения, нанесут горизонтальную разметку из термопластика и обустроят 15 искусственных неровностей на проезжей части.

Например, на улице Гастелло, где расположены школа № 33, детско-юношеская спортивная школа № 8, Центр дополнительного образования детей и бизнес-колледж, установят новый светофорный объект на пересечении с улицей Районной. Для безопасности юных тамбовчан и их родителей отремонтируют пешеходные тротуары, проведут замену уличного освещения, установят новые дорожные знаки и нанесут дорожную разметку.

Также вблизи учебных учреждений по улице Куйбышева (на участке от улицы Базарной до улицы Бориса Васильева), где находится несколько учебных учреждений, установят новый светофорный объект и обустроят четыре искусственные неровности.

- Всего в 2021 году для обеспечения безопасности дорожного движения на объектах реализации нацпроекта на территории Тамбовского региона установят более 700 дорожных знаков, 2678 метров пешеходных ограждений, 291 сигнальный столбик, 15 искусственных дорожных неровностей, 13 остановочных павильонов и 3 светофора, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.