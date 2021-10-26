Тамбовчанка вытащила из кассы магазина 5 тысяч рублей

Сотрудники торговой точки, расположенной в селе Нижнеспасское Рассказовского района при пересчете выручки обнаружили недостачу. О случившемся они сообщили в местную полицию. Оперативники опросили персонал и изъяли запись с камеры видеонаблюдения, которую тщательно изучили. Момент кражи обнаружился. Выяснилось, что 6 октября в магазин зашла посетительница, улучив момент, когда рядом никого не было, она вытащила из кассы 5000 рублей.

Воровку опознали, ей оказалась 47-летняя местная жительница. После задержания женщина созналась в краже, но деньги не вернула, так как успела их потратить. Жительнице Нижнеспасского придется возместить предпринимателю причиненный материальный ущерб.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.