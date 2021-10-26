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Происшествия26 октября 2021 11:01

В Тамбове под колеса машины попал 17-летний водитель электросамоката

Подросток проезжал пешеходный переход на красный сигнал светофора
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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17-летний подросток оказался в больнице

17-летний подросток оказался в больнице

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал подросток, произошла 25 октября в 17 часов 30 минут в районе дома №105 на улице Авиационной города Тамбова. 38-летний мужчина за рулем «ОПЕЛЬ АСТРА», наехал на 17-летнего на пешехода, который, управляя электросамокатом «YAMATO PES 0810», пересекал дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

- В результате ДТП молодого человека на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в детскую областную клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.