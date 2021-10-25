В Тамбовской области при пожаре погиб мужчина

Жертвой пожара стал 60-летний мужчина Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Ночью 23 октября загорелся дом в селе Молоканщина Кирсановского района. В результате пожара в огне погиб 60-летний хозяин жилища. По предварительным данным, трагедия произошла из-за неисправности печного отопления.

- Обстоятельства случившегося выясняют следователи Кирсановского МСО СУ СК по региону, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - Начата процессуальная проверка, назначены судебно-медицинская и пожарно-технические экспертизы.