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Происшествия25 октября 2021 15:30

В Тамбовской области потерявшее управление авто въехало в столб: на месте ДТП погибла 45-летняя женщина

В аварии получили травмы три человека
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В страшном ДТП погибла женщина и пострадали три человека

В страшном ДТП погибла женщина и пострадали три человека

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария со смертельным исходом произошла 22 октября в 16 часов на 7 километре автодороги «КАСПИЙ-СЕЛЕЗНИ-СОСНОВКА». 43-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ Kalina», потеряла управление машиной, выехала на обочину и врезалась в бетонную световую опору.

- В результате на месте аварии погибла 45-летняя женщина, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Водителя и мужчин-пассажиров 29 и 57 лет с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.